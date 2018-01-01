"Из-за одного дол***ба": российский комментатор Уткин обматерил Домагоя Виду (видео)

Гневную реацию Уткина вызвало высказывание Виды "Слава Украине".

Уткин известен своими непримиримыми высказываниями по разным поводам Lenta.ru

Впрочем, гневную реацию Уткина вызвало вовсе не это, а высказывание футболиста сборной Хорватии в поддержку Украины после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года, о чем Уткин высказался на собственном канале.

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"Вида долгое время играл за киевское "Динамо", и его отношение к России и российской сборной неотделимо от того, как к нам относятся его друзья, в том числе и по этой украинской команде. В конце концов, ничего уничижительного о России Вида не сказал, а его отношение – это его отношение. Но я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного дол***ба. Это слово употребляют даже на Первом канале, поэтому я считаю возможным говорить его на YouTube", - заявил комментатор.

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Ранее ряд хорватских средств массовой информации выступил с резкой критикой защитника национальной команды Домагоя Виды, который после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ в записанном им видео прокричал "Слава Украине!". Об инциденте высказались хорватские медиа Sportarena, Dnevno и Index.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позднее ФИФА, рассмотрев дело, заявила, что избрала футболисту и ассистенту тренера наказание.

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