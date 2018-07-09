Посольство Украины в Британии поставило на место британские СМИ, критиковавшие Домагоя Виду

9 июля 2018, 13:59

В посольстве ядовито поинтересовались, собираются ли в СМИ "освистывать" людей, славящих Францию, Англию, Польшу и другие страны.

В здании на Холланд Парк быстро ответили развоевавшимся британским СМИ

К критике хорватских СМИ в адрес футболиста хорватской сборной Домагоя Виды  присоединились и британские СМИ - они также раскритиковали хорвата за его выкрик "Слава Украине".

Так, британская газета The Sun в статье заявила, что-де это выражение "скандирует украинская армия и националистические течения, которые противостоят российским территориальным претензиям к стране".

Комментарии других английских порталов и газет также не отличались миролюбивостью, но особенно отличилось издание The Independent; газета назвала выкрик "Слава Украине" Виды "популистской фразой, которая продолжает использоваться многими украинцами после событий 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, Россия аннексировала Крым и вспыхнул конфликт на востоке Украины".

Впрочем, посольство Украины в Великобритании быстро поставило газеты на место, откомментировав ситуацию.

"Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что "Слава Украине" означает "Glory to Ukraine" – это патриотическое выражение вроде "Да здравствует Франция", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?" — заявили дипломаты на странице посольства в Twitter.

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Ранее ряд хорватских средств массовой информации выступил с резкой критикой защитника национальной команды Домагоя Виды, который после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ в записанном им видео прокричал "Слава Украине!". Об инциденте высказались хорватские медиа Sportarena, Dnevno и Index.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. 

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позднее ФИФА, рассмотрев дело, заявила, что избрала футболисту и ассистенту тренера наказание.

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