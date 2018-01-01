Кардинальные перемены, новый этап в развитии. Астролог спрогнозировал будущее КНДР

Республика может выйти из многолетнего застоя, отметил Никишин.

В КНДР происходят примерно такие же процессы трансформации, как и в Украине, подчеркнул Игорь Никишин Главред

Директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин спрогнозировал, что летом 2018 года в Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) очень вероятны кардинальные перемены, а с весны 2019 года ее ждет новый этап в развитии.

КНДР ожидает "выход из многолетнего застоя", рассказал эксперт на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, во что могут вылиться "ядерные игры" страны и противостояние с США.

"Я строил гороскоп на КНДР и могу сказать, что там происходят примерно такие же процессы трансформации, как и у нас в стране. К ядерной войне это вряд ли приведет, но кардинальные перемены в самой Северной Корее очень вероятны уже летом 2018 года", — сказал собеседник.

Ранее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил говорил "Главреду", что басня про "Слона и Моську" — это точно о КНДР и США, глава первого государства — Ким Чен Ын — может тешить себя собственным величием из-за того, что "обгавкал" американского президента Дональда Трампа.