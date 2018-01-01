Катастрофа Boeing на Кубе: новые видео инцидента

Также известна стала реакция на происшествие чиновников местного Минтранса.

Момент сразу после крушения The Indian Express

На лайнере модели Boeing 737, разбившемся вскоре после взлета из аэропорта Гаваны (Куба), находились 110 людей - 104 пассажира и шесть членов экипажа.

Соответствующее сообщение опубликовали представители мексиканского авиаперевозчика Global Air, у которой и был арендован самолет.

Вскоре после происшествия стало известно, что четверым людям удалось выжить. Трое из них, женщины, были доставлены в медучреждения, где врачи диагностировали множественные переломы, гематомы и ожоги. Червертый, мужчина, умер в карете скорой помощи.

Как сообщают представители мексиканского Минтранса, самолету было 39 лет и он имел разрешения на работу.

Напомним, вечером 18 мая стало известно, что при взлете в аэропорту Гаваны разбился пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación. В результате крушения погибли более 100 человек. Позднее стала известна предварительная причина авиакатастрофы.

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