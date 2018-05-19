Названа возможная причина авиакатастрофы на Кубе

На Кубе крушение при взлете из аэропорта столицы страны Гаваны пассажирского самолета Boeing 737 могло произойти из-за того, что в воздушном судне случилась неполадка.

По всей видимости, был технический сбой, рассказал бортинженер Йоаннер, обслуживающий борт, вылетевший на несколько минут раньше упавшего самолета, сообщил кубинский портал Cubadebate.

"Я знаю, что вы, должно быть, испытываете очень сильную боль. Представьте себе, какую боль чувствую я, бортинженер с 17-летним стажем, коллега и друг членов экипажа (разбившегося — Ред.) Boeing…", — отметил собеседник.

Напомним, вечером 18 мая стало известно, что при взлете в аэропорту Гаваны разбился пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación. В результате крушения погибли более 100 человек.