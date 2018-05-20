Катастрофа Boeing на Кубе: новые видео инцидента

На лайнере модели Boeing 737, разбившемся вскоре после взлета из аэропорта Гаваны (Куба), находились 110 людей - 104 пассажира и шесть членов экипажа.

Соответствующее сообщение опубликовали представители мексиканского авиаперевозчика Global Air, у которой и был арендован самолет.

Вскоре после происшествия стало известно, что четверым людям удалось выжить. Трое из них, женщины, были доставлены в медучреждения, где врачи диагностировали множественные переломы, гематомы и ожоги. Червертый, мужчина, умер в карете скорой помощи.

Как сообщают представители мексиканского Минтранса, самолету было 39 лет и он имел разрешения на работу.

Напомним, вечером 18 мая стало известно, что при взлете в аэропорту Гаваны разбился пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación. В результате крушения погибли более 100 человек. Позднее стала известна предварительная причина авиакатастрофы.