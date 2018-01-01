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Ким Чен Ын попросил у Китая помощи в снятии санкций с КНДР

Сегодня, 09:43

Похоже, северокорейский диктатор начал относиться к КНР как к "старшему брату".

Ким и Цзиньпинь
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын  попросил у лидера КНР Си Цзиньпина помочь в снятии санкций, введенных с его страны.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 1 июля, опубликовало западное новостное агентство Reuters. Согласно обнародованным данным, Ким Чен Ын свою просьбу озвучил во время своего недавно визита в столицу КНР. Кроме того, северокорейский диктатор напомнил Цзиньпину о своей успешной встрече с президентом США Дональдом Трампа 12 июня и подписанный "исторический" договор о денуклеаризации.

Также известно, что глава КНР ответил Ким Чен Ыну − он приложит "максимальные усилия" в этом вопросе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что севекорейский лидер передал Путину личное послание.

 

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Теги:  
Ким Чен Ын, Китай, визит, КНДР, Северная Корея, санкции
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