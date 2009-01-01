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Клинтон рассказала о плохой привычке Путина

Сегодня, 15:44

При личной встрече глава РФ вел себя не слишком этично, отметила демократ.

Путин, Хиллари Клинтон
Владимир Путин и Хиллари Клинтон tutuskania.livejournal.com
Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что каждый раз во время встречи с ней глава России Владимир Путин сидел, широко расставив ноги.

Об этом она рассказала в эфире программы The Late Show американского актера, сатирика и писателя Стивена Кольбера, пишет znaj.ua.

В то же время она сообщила о своем самом странном опыте работы с российским лидером.

"… при личной встрече Путин вел себя не слишком этично, всячески пытаясь демонстрировать свою скуку и безразличие… Каждый раз, когда мы встречались, он сидел именно так (широко расставив ноги — Ред.)", — отметила политик.

Видео: The Late Show with Stephen Colbert

Теги:  
Россия, США, Путин, Клинтон
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