Клинтон рассказала о плохой привычке Путина

При личной встрече глава РФ вел себя не слишком этично, отметила демократ.
Об этом она рассказала в эфире программы The Late Show американского актера, сатирика и писателя Стивена Кольбера, пишет znaj.ua.
В то же время она сообщила о своем самом странном опыте работы с российским лидером.
"… при личной встрече Путин вел себя не слишком этично, всячески пытаясь демонстрировать свою скуку и безразличие… Каждый раз, когда мы встречались, он сидел именно так (широко расставив ноги — Ред.)", — отметила политик.