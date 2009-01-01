Клинтон рассказала о плохой привычке Путина

При личной встрече глава РФ вел себя не слишком этично, отметила демократ.

Владимир Путин и Хиллари Клинтон tutuskania.livejournal.com

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партиизаявила, что каждый раз во время встречи с ней глава Россиисидел, широко расставив ноги.

Об этом она рассказала в эфире программы The Late Show американского актера, сатирика и писателя Стивена Кольбера, пишет znaj.ua.

В то же время она сообщила о своем самом странном опыте работы с российским лидером.

"… при личной встрече Путин вел себя не слишком этично, всячески пытаясь демонстрировать свою скуку и безразличие… Каждый раз, когда мы встречались, он сидел именно так (широко расставив ноги — Ред.)", — отметила политик.

Видео: The Late Show with Stephen Colbert