"Кого они отозвали?". В исполкоме СНГ ответили на резонансное заявление Порошенко

До 2014 года украинские представители занимали в СНГ достаточно высокие должности.
"Задайте украинской стороне вопрос: кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины", — заявил Никаноров.
Он добавил, что до 2014 года украинские представители занимали в организации "достаточно высокие должности", но потом власти Украины отозвали своих представителей, а новые не были назначены, сообщает РИА "Новости".
Напомним, 2 мая на заседании СНБО Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.
В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.
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