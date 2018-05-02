Порошенко объявил о выходе Украины из состава координационных органов СНГ

Президент поручил главе МИД в течение недели отозвать украинских представителей из координационных органов содружества.
Сначала Украина заявила, что не станет полностью выходить из органов СНГ. Однако сегодня президент Петр Порошенко уточнил, что страна не будет принимать участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ).
"Мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировало и проинформировало правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ", – заявил Порошенко во время заседания СНБО Украины, пишет телеканал "112 Украина".
Президент поручил министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех украинских представителей из координационных органов СНГ. "Нам там, в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать", – добавил он.
Напомним, ранее нардеп Ганна Гопко рассказала, сколько на самом деле Украина разорвала соглашений с Россией.