"Кого они отозвали?". В исполкоме СНГ ответили на резонансное заявление Порошенко

Заявление руководства Украины о выходе из уставных органов Содружества независимых государств звучит уже не в первый раз, заявил руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров.

"Задайте украинской стороне вопрос: кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины", — заявил Никаноров.

Он добавил, что до 2014 года украинские представители занимали в организации "достаточно высокие должности", но потом власти Украины отозвали своих представителей, а новые не были назначены, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 2 мая на заседании СНБО Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.