Кремль прокомментировал создание единой поместной церкви в Украине

В Москве придерживаются позиции Русской православной церкви.

Путин во время поездки на Валаам. versiya.info

В Кремле выразили сомнение, что создание автокефальной поместной церкви в Украине, за которую сегодня проголосовала Рада , найдет поддержку в Москве, так как данные действия направлены на раскол церкви.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В настоящее время в Украине действуют несколько церквей православного обряда. Это признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) уже требовал автокефалии для УПЦ — статуса поместной церкви, который предполагает ее административную независимость. Не получив на это согласия, он создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат – вопреки данной им клятве сохранить церковное единство в Украине. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

Сам глава Киевского патриархата ранее уточнил, что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.

Ранее в Раде объяснили, что ждет Московский патриархат после автокефалии УПЦ.

Ранее стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей. Информация о мероприятии была опубликована на странице главы государства в Facebook.

Напомним, политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.