"Кремлевский доклад". В Госдепе говорят о старте введения санкций, а эксперты о подмене списка

Обнародование "кремлевского доклада" дало старт процессу введения санкций против России, отметили в Госдепе США.

В Государственном департаменте США заявили, что новые санкции против Российской Федерации после обнародования "кремлевского доклада" будут введены тогда, когда это будет целесообразно.

В тоже время эксперты утверждают, что содержание так называемого "кремлевского списка" в последний момент заменили, отбросив результаты работы экспертов и вписав в его перечень российских чиновников и богатых россиян из списка Forbes, пишет УНИАН.

По словам эксперта Atlantic Council Андерса Ослунда, который приобщался к экспертной работе над докладом, заявил, что его целью было выявление тех, кто заработал свое состояние, опираясь на связи с Кремлем.

Аслунд также рассказал, что в последний момент перед публикацией доклада некое высокопоставленное лицо отвергло результаты работы экспертов и вписало в перечень фамилии лиц из администрации президента и правительства РФ, а также 96 российских миллиардеров из списка Forbes.

По его мнению, в своем нынешнем виде доклад дискредитирует американский закон о санкциях, выставляя его неэффективным. Эксперт подчеркнул, что если данный "отрывок из телефонного справочника Кремля" и будет иметь какой-то эффект, то им может оказаться сплочение российской элиты вокруг президента РФ Владимира Путина, в то время, как авторы закона о санкциях стремились внести раскол в ее ряды.

Между тем, как заявил высокопоставленный чиновник во время телефонного брифинга в Вашингтоне, что 29 января не было крайним сроком для введения санкций, согласно статье 231 (закона "Противодействие противникам Америки через санкции" — ред).

"... на самом деле, это была начальная дата. Это был старт процесса. Это был день, в который или после которого мы сможем начать вводить санкции, если мы в Государственном департаменте определим деятельность, подпадающую под действие положений закона", — сказал чиновник.

Также он признал, что намерение ввести санкции используется как инструмент с целью сдерживания РФ, но в тех случаях, когда сдерживание не срабатывает, приходится вводить санкции.

"Сдерживание не всегда срабатывает, и вы должны быть готовы, и мы готовы применить этот инструмент, когда посчитаем это целесообразным", — сказал чиновник.

Кроме того, он отметил, что политика сдерживания приводит не только к уменьшению уровня делового взаимодействия, но и к настоящей потере денежных средств.

"Это имеет ощутимое влияние, если дела не происходят. Например, в ситуации со статьей 231, в этом конкретном случае, деньги фактически не поступают в Кремль, поэтому это является мощной силой наравне и настоящими санкциями, когда мы решаем применить их", — сказал представитель Госдепа.

Как известно, фигуранты из "кремлевского списка" США потеряли за день кругленькую сумму. За день активы российских миллиардеров подешевели на 1,1 миллиарда долларов.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

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