Крушение Ту-154: в России назвали главные версии авиакатастрофы

Основные версии не включают в себя версию террористического акта, заявили в Минтранс РФ.

Reuters

В России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит.

Как заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, причинами крушения могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования, сообщает РИА Новости.

"Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом", — сказал он.

"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", — сообщил Соколов.

Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

Напомним, Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.

На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.