Крушение Ту-154: в России назвали главные версии авиакатастрофы

Основные версии не включают в себя версию террористического акта, заявили в Минтранс РФ.
Как заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, причинами крушения могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования, сообщает РИА Новости.
"Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом", — сказал он.
"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", — сообщил Соколов.
Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.
Напомним, Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.
На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.