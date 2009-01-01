"Культ путинизма". Российский блогер объяснил, почему РФ стала Осью Зла

Что произошло в Катыни? В Собиборе? В Иловайске, пишет Рабинович.

Блогер объяснил, почему РФ стала Осью Зла mir24.net

В РФ ни на один вопрос российской или советской истории никогда не было дано ни одного правдивого ответа.

Об этом написал российский финансист и блогер Слава Рабинович в Facebook.

"Иногда так бывает, что копишь-копишь, откладываешь-откладываешь, но потом, всё-таки, добираешься до непрочтённых материалов, которые висят открытыми страницами в айпаде. Потом, как-нибудь, читаешь сразу несколько, из истории середины ХХ века, из новейшей истории, из очередных ужасов прошлой недели, и думаешь: а почему же твоя страна является вот этой Осью Зла?", — пишет он.

Блогер объяснил, что почти ни на один вопрос российской или советской истории никогда не было дано ни одного правдивого ответа.

"Что произошло в Катыни? В Собиборе? В Иловайске? На прошедшей неделе в Чечне? С Раулем Валленбергом? С пактом Риббентропа-Молотова (Гитлера-Сталина)? С Маневичем? С ГКЧП? С Маннергеймом? С Троцким? С Салье? С Немцовым? С Улюкаевым? С Гайзером? С самим Путиным, наконец?

В нормальной стране не возникнет таких вопросов. В нашей стране мы не только не знаем. Мы даже не готовимся переболеть настоящими фактами.

И это делает нас Осью Зла. Всех россиян, вне зависимости от взглядов. По совокупности разрешённого и сделанного.

И мы знаем, что путинизм возвёл отсутствие таких вопросов и ответов в культ. Культ путинизма. И мы продолжаем быть Осью Зла. С Путиным во главе", — добавил Рабинович.

Напомним, ранее Рабинович рассказал об "агонии режима Путина".