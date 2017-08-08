Российский финансист рассказал, как "Доктор Лиза" прятала убийцу украинского школьника

Российская "правозащитница" Елизавета Глинка, которая называла себя "Доктор Лиза", десятки раз посетившая террористические ДНР и ЛНР, не увидевшая на Донбассе российских военных, однако без разрешения украинских властей вывозившая детей-сирот в Россию, была замешана в истории с убийством 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко.

Об этом российский финансист и блогер Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Гибель Лизы Глинки, aka "Доктора Лизы", при известных обстоятельствах широко обсуждалась в Сети и не только. (В конце декабря 2016 года Ту-154 минобороны РФ потерпел крушение и затонул в Черном море неподалеку от Сочи, когда летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач Елизавета Глинка. — "Главред".) Многие из нас "неправильно скорбели", а откровения некоторых "лизоведов" изобиловали такими подробностями многосторонней деятельности Доктора Лизы, что глазам не верилось, что такое вообще кем-то написано — не то, что сделано Доктором Лизой…", — пишет финансист.

По его словам, спустя какое-то время всплыли подробности и детали совсем другой истории, касающиеся непосредственно покойной Лизы Глинки.

"Степана Чубенко "сепаратисты" задержали 23 июля 2014 года, когда он возвращался в родной Краматорск из Киева проездом через Донецк. Как следует из материалов дела, обнародованных ещё в 2015 году журналистом из Донецка, сторонником ДНР Романом Манекиным, Чубенко остановили на блокпосту в районе села Моспино, расположенного в нескольких километрах от города. В рюкзаке у школьника нашли ленточку в цветах украинского флага и шарф футбольного клуба "Карпаты" из Львова — "западной столицы укрофашистов и бандеровцев". Степану Чубенко связали руки скотчем, накинули на голову футболку, отвели в лес в районе соседнего посёлка Горбачёво-Михайловка, ногами выбили зубы и убили тремя выстрелами в затылок. Тело закопали там же", — напомнил обстоятельства дела блогер.

"Степана Чубенко расстреляли трое бандитов из батальона ДНР "Керчь" — Вадим Погодин ("Керчь" — это его позывной; он же был командиром батальона), Максим Сухомлинов (позывной "Буба") и Юрий Москалёв ("Жора"). Все они были идентифицированы. А при чём тут Доктор Лиза, спросите вы?" — пишет Рабинович.

"По сведениям блогера Александра Тверского, Доктор Лиза и её супруг адвокат Глеб Глинка приютили Вадима Погодина, убийцу Степана Чубенко, в своей московской квартире, когда тот сбежал с территории ДНР. Приютили убийцу в своей квартире в Москве", — рассказывает финансист.

"Если это так, то все рассказы о якобы участии Доктора Лизы в похищениях украинских детей на востоке Украины и "разбирании их на органы" предстают совсем в другом свете. "По совокупности обстоятельств, свидетельств и понимания личности", так сказать — как говорят в американских судах, ссылаясь на вырисовывающуюся картину общего плана", — продолжает автор поста.

Для полноты картины он напомнил фрагменты протоколов допросов Москалёва ("Жоры"), опубликованные "Новой газетой" 28 июля: "Сухомлинов М.В. <...>, находясь на краю окопа, произвёл выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко С.В., который находился на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко С.В. подавал признаки жизни, Погодин В.В. взял у Сухомлинова пистолет и произвёл ещё не менее четырёх выстрелов в затылочную область головы Чубенко С.В., от которых тот скончался на месте".

"Гуманист Погодин В.В. добил Стёпу, чтобы тот не мучился, — пишет блогер. — Если информация Александра Тверского верна, то остаётся спросить у адвоката Глеба Глинки, мужа покойной Лизы Глинки: "А вы спрашивали Погодина, которого вы приютили в своей квартире, зачем он закопал труп Степана Чубенко, которого только что убил? Может, его можно было бы разобрать на органы? Свежачок же, нет?".

В то же время Слава Рабинович заметил, что если информация Александра Тверского не верна, то он заранее приносит свои извинения адвокату Глебу Глинке.

Ранее "Главред" сообщал, что российский журналист Павел Каныгин объяснил, почему РФ не выдала убийцу украинского школьника.