Окончательное разворовывание страны. Российский финансист рассказал об "агонии режима Путина"

В России власти взяли курс на окончательное разворовывание бюджета страны.

Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович, комментируя решение властей РФ сократить расходы на оборону в 2018 году, сообщает gordonua.com.

По его мнению, на расходы российского бюджета влияют ведомства, управляемые министром обороны РФ Сергеем Шойгу, замминистра энергетики Андреем Черезовым, вице-премьер-министром Дмитрием Рогозиным и другими чиновниками.

"С бюджетом РФ все понятно. Его дефицит накапливался последние полтора-два года. Ежемесячный дефицит бюджета РФ варьируется в суммах, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей. И чтобы продлить агонию своего режима, Путин (президент РФ Владимир Путин. — ред.) должен умерить аппетиты таких людей, как Шойгу, Черезов, Рогозин и прочих ребят, получающих астрономические суммы на так называемые силовые статьи расхода бюджета. Ведь в итоге эти деньги на 40–70% расходятся по карманам. Курс взят на окончательное разворовывание страны. Стоит также вспомнить миллиардную помощь Венесуэле перед ее неминуемым дефолтом, списание огромных долгов другим странам и вывод денег в панамские офшоры", — отметил Рабинович.

По его словам, российские власти пытаются не допустить массовых акций протеста по всей стране.

"Сейчас для офшоров Путина и его дружков денег стало меньше. Поэтому приходится сокращать некоторые статьи расходов бюджета РФ. Преступная политика недоимперии, конечно, зависит от цен на нефть и наполнения бюджета. Но, мне кажется, главная причина существования этого режима — бесконечная астрономическая клептократия российской верхушки. Они считают, что их режим может существовать вечно. А значит, и возможность грабить страну. Если сейчас нужно сократить какие-то расходы, чтобы продлить существование режима, они пойдут на это. Власти РФ пытаются отсрочить момент, когда россияне из тупых баранов у телевизоров превратятся в массу людей, вышедших на улицу", — подчеркнул Рабинович.

Напомним, ранее российский блогер оценил вероятность "дворцового переворота" в Кремле.