Кумовство в действии. Родственника Путина избрали в руководство "Газпрома"

Михаил Путин также владеет пакетом акций российского газового монополиста.

Логотип "Газпрома" "Прямий"

Совет директоров российского газового монополиста − корпорации "Газпром" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления (сроком на пять лет).

Соответствующее сообщение в пятницу, 23 марта, опубликовало новостное агентство "Интерфакс". Михаил является двоюродным племянником президента РФ Владимира Путина.

Также известно, что он Михаил Путин заменил ответственного за хозяйственное и материально-техническое обеспечение заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Козлова, который умер в декабре прошлого года.

Ранее, с 2007 года, племянник Путина был советником главы "Газпрома". Михаил Путин также владеет пакетом в 0,000313% акций корпораций. Сейчас они оцениваются в 10 млн рублей (примерно 175 тысяч долларов США).

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители "Газпрома" начали разбирать трубы газопровода "Турецкий поток".