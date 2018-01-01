Курт Волкер оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Кроме того, спецпредставитель Госдепа США дал оценку и шансам Грузии стать членом Североатлантического альянса.
Дипломат также отметил, что США планировали предоставить Украине и Грузии план действий по членству в НАТО еще десять лет назад, однако и тогда эти государства не были готовы к вступлению в Севератлантический альянс.
По словам Волкера, ряд стран-членов НАТО выступили против этого шага, не желая давать Киеву никаких гарантий, сообщает новостное агентство "УНИАН".
Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО признало Украину "страной-аспирантом".