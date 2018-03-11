Эксперт о получении Украиной статуса страны-аспиранта НАТО: ответ США на "путинские игрища"

Политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец считает, что получение Украиной статуса страны-аспиранта НАТО является ответом США на путинские игрища, в том числе "компьютерно-мультипликационные презентации".

Самые большие фобии Москвы начинают сбываться, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Никто не делает столько для сближения Запада и Украины как Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.). А Порошенко (украинский лидер Петр Порошенко — Ред.) не зря анонсировал закрепление членства в НАТО в Конституции", — отметил политтехнолог.

Ранее сообщалось, что НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в военно-политическом блоке, она стала страной-аспирантом. Напомним, 1 марта Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и в ходе выступления сообщил о начале испытаний Россией новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.