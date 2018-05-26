Лидеры КНДР и Южной Кореи провели новую встречу

Стороны обсудили выполнение принятой в ходе первого межкорейского саммита декларации.

Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели новую встречу Reuters

В субботу, 26 мая, лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

О встрече глав двух государств ранее не сообщалось, передает ВВС.

Во время второго саммита в Пханмунджоме лидеры КНДР и Южной Кореи обсудили выполнение принятой в ходе первого межкорейского саммита декларации, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

"Лидеры обменялись мнениями по реализации декларации, принятой в ходе первого межкорейского саммита", — говорится в сообщении.

Ранее глава США заявлял, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты. Позже Трамп отменил встречу с главой Северной Корее "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

Напомним, ранее Северная Корея отменила переговоры на высоком уровне с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи. Ким Чен Ын назвал учения американских и южнокорейских военных "провокацией".

Встреча руководства Северной и Южной Кореи должна была состояться в приграничном городке Пханмунджом на линии разграничения двух Корей. Именно здесь 27 апреля уже состоялся исторический саммит лидеров государств. Поэтому новость об отмене встречи Пхеньяном может стать предупреждением в целом об отмене нормализации в отношениях двух Корей.

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