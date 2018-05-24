Опять война: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой Северной Корее Ким Чен Ыном.

Соответствующее заявление опубликовал Белый дом. Трамп написал, что такое решение он был вынужден принять "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

"К сожалению, из-за гнева и открытой враждебности, которые были продемонстрированы в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — отмечается в письме Трампа северокорейскому лидеру, которое обнародовал Белый дом.

По словам президента США, КНДР "говорит о своем ядерном потенциале". "Но наш настолько больше и мощнее, что я молю бога, чтобы его не пришлось использовать", — написал Трамп.

Встреча была запланирована на 12 июня, она должна была состояться в Сингапуре.

При этом сенатор-республиканец США Линдси Грэм ранее заявлял, что если КНДР откажется от саммита с участием северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, то это будет конец дипломатии. "Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт — единственное, что остается", — добавил Грэм.

Ранее глава США заявлял, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

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