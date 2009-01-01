Макрон рассказал, почему не пустил в свой избирательный штаб "лживых пропагандистов" РФ

Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету, заявил президент Франции.

Эммануэль Макрон Reuters

Российские средства массовой информации, такие как Russia Today и Sputnik, занимаются распространением лживой пропаганды

Об этом президент Французской Республики Эммануэль Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце, которую транслировал телеканал France 24, сообщает УНИАН.

"Я могу иметь идеальные отношения с зарубежными журналистами, если они журналисты. Политические деятели имеют ответственность говорить правду, если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты", — заявил Макрон, отвечая на вопрос о проблемах получения некоторыми российскими журналистами аккредитации от его избирательного штаба во время недавней президентской кампании.

"Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету, и я считаю, что им не было места в моем штабе во время предвыборной кампании", — заявил президент Франции.

Он сказал, что во время избирательной демократической кампании "некоторые так называемые СМИ действовали под влиянием каких-то политических интересов".

"Russia Today и Sputnik не вели себя как пресса, как журналисты. Они себя вели как органы воздействия, как органы пропаганды, лживой пропаганды", — подчеркнул Макрон.

Напомним, ранее западные СМИ объяснили, почему победа Макрона — плохие новости для Кремля.