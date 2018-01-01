Мэй сделала серьезное заявление по санкциям против России

Еще есть сферы, где Великобритания Россию "не дожала" в санкционном плане, считает британский премьер.

Тереза Мэй хочет ужесточить санкции против России. Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена ужесточить санкции против России на саммите лидеров ЕС, который состоится в конце июня.

"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России", – цитирует Reuters выступление Мэй в Британском парламенте.

По ее мнению, антироссийские санкции стоит даже усилить в ряде сфер: "На самом деле, я думаю, что есть некоторые области, где мы должны усилить этот режим санкций".

Отношения РФ и Британии перешли в стадию холодной войны после того, как были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за это преступление Лондон возлагает на Москву.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram