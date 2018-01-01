На встрече G7 в Торонто Христя Фриланд накормила министров завтраком на своей кухне: фото

Это первая встреча такого формата, на которую приглашен глава украинского МИДа.

Христя Фриланд самостоятельно приготовила завтрак для коллег из G7 Фото: Twitter/Христя Фриланд

В канадском городе Торонто началась встреча министров иностранных дел Большой семерки, в которой впервые в истории принимает участие представитель Украины – министр иностранных дел Павел Климкин

Как сообщает Радио Свобода, встреча G7 началась с завтрака, который прошел в неформальной обстановке дома у министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Глава канадского внешнеполитического ведомства самостоятельно приготовила завтрак и подала министрам, которые собрались у нее на кухне. Как известно, Фриланд имеет украинские корни. Накануне трапезы она поздоровалась с Климкиным на украинском языке.

Во время завтрака в домашней обстановке министры обсуждали российско-украинский конфликт. Отмечается, что беседа была неформальной и длилась 1,5 часа.

Христя Фриланд самостоятельно приготовила завтрак для коллег из G7 Фото: Twitter/Христя Фриланд

Напомним, в состав G7 входят США, Япония, Германия, Канада, Италия, Франция и Великобритания. В 2018 году в клубе председательствует Канада.

Как ранее сообщалось, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко убежден, что приглашение главы МИД Украины Павла Климкина на саммит стран Большой семерки имеет политическое, а не практическое значение. Основанием для этого стали благоприятные отношения с Канадой, которая сейчас является председателем G7.