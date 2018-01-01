Не стали тратиться на скульптора. Журналист показал памятники наемникам РФ в Сирии и Луганске

Автор пишет, что на обоих постаментах изображен крест со звездой, которой награждали "вагнеровцев".

В Сирии и Луганске установили одинаковые памятники Фото: Facebook/Денис Казанский

В Сирии и ОРДЛО появились идентичные памятники "российским добровольцам". Один из них накануне был установлен в оккупированном Луганске.

Российские авторы постаментов, очевидно, решили не тратиться на услуги скульптора. Об этом пишет в Facebook журналист и блогер Денис Казанский.

"На обоих постаментах изображен крест со звездой - медаль, которой награждали в Сирии наемников ЧВК "Вагнера". Стало быть, в Луганске памятник не простым "добровольцам", а тоже вагнеровцам", - акцентирует автор.

Журналист подчеркнул, что раньше всюду стояли памятники "Ильичу", а теперь соцлидера сменили российские наемники.

Напомним, в Москве мэр Сергей Собянин подписал распоряжение об установке в российской столице 16 бронзовых скульптур московских патриархов 17-21 века, в том числе действующего главы Русской православной церкви — Кирилла.