Норвегия решила разместить бронетанковый батальон недалеко от границы с РФ

Бронетанковое подразделение будет размещено в отдаленном муниципалитете Порсангер на крайнем севере Норвегии.

Учения НАТО в Норвегии forsvaret.no

Недалеко от границы с Российской Федерацией Норвегия планирует разместить бронетанковый батальон.

Такая мера предусмотрена оборонным планом, о котором рассказала глава норвежского Минобороны Ине Эриксен Серейде, сообщает "ЛІГА".

Бронетанковое подразделение будет размещено в отдаленном муниципалитете Порсангер на крайнем севере Норвегии, недалеко от границы с РФ. Также план предусматривает увеличение расходов на закупку танков, артиллерии и дальнобойного высокоточного оружия для размещения их в этом и других районах.

Кроме того, правительство предлагает увеличить срок службы в армии на некоторых должностях с 12 до 16 месяцев.

Рассказывая о плане, Серейде не упоминала в нем Россию и отметила, что не видит сейчас "конкретной военной угрозы" для Норвегии. В то же время глава Минобороны подчеркнула, что ситуация в области безопасности стала "более сложной и менее предсказуемой".

"Мы должны быть в состоянии защитить все части нашей страны… Это четкий сигнал о том, что у нас есть особая ответственность на севере", — заявила Серейде.

Чтобы утвердить этот план в парламенте Норвегии, действующему правительству меньшинства необходимо будет заручиться поддержкой других партий. Однако, как отмечает Reuters, в вопросе укрепления обороны на арктическом направлении в Осло есть "широкий консенсус".

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как Норвегия дала отпор Путину.