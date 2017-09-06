Новое ЧП в Забайкалье: сошел с рельсов эшелон с бронетехникой, опубликованы фото и видео

На станции "Чита-2" произошел сход 10 грузовых вагонов.

Платформы с бронетехникой zab.ru

Сегодня, 6 сентября, впроизошло очередное ЧП — на железнодорожной станции "Чита-2" сошли с рельсов 10 вагонов и платформ, загруженных военной техникой.

Об этом со ссылкой на Службу корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги сообщает Забмедиа.

"6 сентября на станции "Чита-2" произошел сход 10 грузовых вагонов, — рассказали в ведомстве.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Забайкальского края сообщает, что четыре платформы, которые опрокинулись в Чите, везли гусеничную военную технику. Всего в составе воинского эшелона было 52 вагона.

"Предварительно, опрокинулись четыре платформы с гусеничной техникой. Состав насчитывал 52 вагона, три из них пассажирских, в которых находились порядка 200 человек", — пишет информагентство.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 августа в Чите края РФ два человека погибли и еще один получил увечья, когда на пункте приема металлолома взорвалась ракета С-200 "Ангара", сданная в утиль.

фото, видео: zab.ru