Новое ЧП в Забайкалье: сошел с рельсов эшелон с бронетехникой, опубликованы фото и видео

На станции "Чита-2" произошел сход 10 грузовых вагонов.
Об этом со ссылкой на Службу корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги сообщает Забмедиа.
"6 сентября на станции "Чита-2" произошел сход 10 грузовых вагонов, — рассказали в ведомстве.
В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Забайкальского края сообщает, что четыре платформы, которые опрокинулись в Чите, везли гусеничную военную технику. Всего в составе воинского эшелона было 52 вагона.
"Предварительно, опрокинулись четыре платформы с гусеничной техникой. Состав насчитывал 52 вагона, три из них пассажирских, в которых находились порядка 200 человек", — пишет информагентство.
Ранее "Главред" сообщал, что 10 августа в Чите края РФ два человека погибли и еще один получил увечья, когда на пункте приема металлолома взорвалась ракета С-200 "Ангара", сданная в утиль.
фото, видео: zab.ru