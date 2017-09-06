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Новое ЧП в Забайкалье: сошел с рельсов эшелон с бронетехникой, опубликованы фото и видео

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Чита, Забайкалье, эшелон 03 < >
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1 / 3 Платформы с бронетехникой (zab.ru)

На станции "Чита-2" произошел сход 10 грузовых вагонов.

Чита, Забайкалье, эшелон 03
Платформы с бронетехникой zab.ru
Сегодня, 6 сентября, в Забайкальском крае произошло очередное ЧП — на железнодорожной станции "Чита-2" сошли с рельсов 10 вагонов и платформ, загруженных военной техникой.

Об этом со ссылкой на Службу корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги сообщает Забмедиа.

"6 сентября на станции "Чита-2" произошел сход 10 грузовых вагонов, — рассказали в ведомстве.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Забайкальского края  сообщает, что четыре платформы, которые опрокинулись в Чите, везли гусеничную военную технику. Всего в составе воинского эшелона было 52 вагона.

"Предварительно, опрокинулись четыре платформы с гусеничной техникой. Состав насчитывал 52 вагона, три из них пассажирских, в которых находились порядка 200 человек", — пишет информагентство.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 августа в Чите края РФ два человека погибли и еще один получил увечья, когда на пункте приема металлолома взорвалась ракета С-200 "Ангара", сданная в утиль.

фото, видео: zab.ru

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Забайкалье, Чита, эшелон, поезд, бронетехника, сход
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