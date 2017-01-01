Новый год шагает по планете: фото, видео

Яркими, красочными фейерверками Новый год встретила Австралия.
В Новой Зеландии Новый год наступил тогда, когда в Украине было 13:00 дня 31 декабря. Разница во времени между Киевом и австралийским Оклендом составляет 11:00.
Яркими, красочными фейерверками буквально час назад Новый год встретила Австралия.
После Австралии праздник придет в Азию, Европу, Африку и Америку.
Примечательно, что последними приход 2018 года будут встречать в Африканском Самоа, через 25 часов. Это при том, что страна находится лишь за несколько сотен миль от Кирибати.
Больше по теме читайте на "Главреде": Год Желтой Земляной Собаки. Как правильно встретить 2018-й