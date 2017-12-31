Год Собаки. Эксперты рассказали, что одеть и что приготовить

Цвета наступающего года Собаки — желтый и земляной, но воспринимать их как канон или догму не стоит. Темные оттенки красного, шоколадный, золотой, зеленый, оранжевый, горчичный, бежевый, кремовый, мятный, коричневый, серый, фиолетовый или лиловый цвета — практически любой наряд можно привязать к такой палитре.

Все-таки, новогодний костюм стоит выбирать в соответствии с пожеланиями к 2018-му году. Желтый и коричневый цвета принесут Вам радость, благополучие и плодородие. Сиреневый, фиолетовый, лиловый — денежный успех; зеленый, оранжевый и синий — быстрый карьерный рост и успехи в учебе; белый и кремовый явно поспособствует грядущим изменениям в жизни и преодолению невзгод.

Желтая Собака — животное консервативное, "кричащих" цветов, "животных" принтов и громадных декольте не одобрит. Лучше всего облачиться во что-нибудь простое, но сдержанной расцветки. Если говорить о стиле одежды для прекрасной половины человечества, то в Новый год-2018 будут актуальными классические вечерние платья, но закрытого плана, а также обычные повседневные брюки или джинсы.

Принимать гостей лучше всего максимально радушно – со столом в полном обмундировании (со скатертью, салфетками, новогодним еловым венком и тарелками с выпечкой). Лучше всего будет, если украшения полностью будут соответствовать цветовой палитре праздника — оттенкам земли, листвы, Солнца и древесной коры.

На новогоднем столе должно быть минимум продуктов – как раз столько, сколько гости смогут употребить.

Хорошо, если пища будет простой и сытной. Предпочтение стоит отдавать мясным блюдам — от колбасной нарезки до жаркого. Если же мясу Вы предпочитаете рыбу, то лучше всего приготовить ее морских представителей.

Также не советуется угощать гостей дрожжевым тестом — ваши сладости, пирожки и лепешки лучше сооружать из слоеной либо песочной основы.

Не стоит забывать и о традиционных блюдах новогоднего стола (Желтая Земляная Собака — известная консерваторша) — смело доставайте из холодильника миски оливье, селедку под шубой и судки с холодцом.

Напомним, ранее астролог дал прогноз по поводу зарплат украинцев в 2018 году.