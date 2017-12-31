Год Желтой Земляной Собаки. Как правильно встретить 2018-й

31 декабря 2017, 12:18

"Главред" подготовил для своих читателей небольшую инструкцию по правильной встрече нового, 2018 года от Рождества Христова.

Желтая Земляная Собака - ответственное и дружелюбное животное.

Символ наступающего 2018 года по Восточному гороскопу – Желтая Земляная Собака, ответственное и дружелюбное животное.

Как говорят астрологи, год должен был справедливым и воздать каждому по делам — трудолюбивые "соберут урожай", лентяи же останутся "несолоно хлебавши".

Затем, год Желтой Земляной Собаки обычно бывает годом стабильности — потому что это животное перемен не любит. С другой стороны, если в жизни человека настало время глобальных перемен, то препятствовать символ года не будет: ни в покупке жилья, ни в пополнении семейства, ни в смене работы.

Кроме того, в отношениях с окружающими людей ждет добро и порядок. Всем вступившим в брак в 2018-м астрологи обещают долгий и успешный союз.

Желтая Земляная Собака не любит одиночества, поэтому в ночь на 1 января ни в коем случае не рекомендуется грустить за бокалом или проводить праздник, бессмысленно пялясь в телевизор.

Лучше закатить с друзьями вечеринку – с конкурсами, играми и танцами либо отправляйтесь в гости, но только не позволять унынию и тоске одержать победу.

Также в канун 1 января года Желтой Земляной Собаки выносить мусор — к нищете, однако если люди случайно разобьют посуду или елочную игрушку, то до наступления Нового года, то им следует выбросить осколки как можно быстрее из своего дома. Так можно уберечь себя от серьезных неприятностей, поскольку испорченные вещи оставлять в жилище категорически нельзя.

Но, дав денег взаймы в канун праздника, человек обрекает себя на неудачи, в том числе и финансовые.
В канун Нового года нельзя перемывать посуду, громоздящуюся в раковине, не нужно, если Вы хотите, чтобы радостных и ярких моментов в жизни было гораздо больше в будущем году, чем рутины.

Всех неожиданных гостей в Новый год стоит принимать гостеприимно и радостно. Плохой их прием, скорее всего разозлит Собаку, и тогда 2018-й пройдет в ссорах и конфликтах.

Ну и конечно, если у Вас дома есть собака, то ее обязательно нужно окружить теплотой, лаской и порадовать праздничным блюдом. Ругать ее в новогоднюю ночь категорически не стоит, даже если она в чем-то провинится, поскольку она затаит злобу, и наступивший год Желтой Огненной Собаки принесет много неприятностей.

Напомним, ранее "Главред" опубликовал гороскоп для всех знаков Зодиака на 2018-й.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник собака приметы Новый год
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять