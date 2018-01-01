Новый премьер Армении: правящая партия пошла на уступки

Три другие представленные в парламенте партии поддерживают Никола Пашиняна.

Правящая партия Армении согласилась на кандидата в премьеры от оппозиции. Reuters

Республиканская партия Армении , которая занимает большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов. При этом партия не будет выдвигать своего кандидата.

Об этом сообщил глава партийной фракции Ваграм Багдасарян, пишет Panarmenian.

Три другие представленные в парламенте партии (в сумме они занимают 47 из 105 мест) поддерживают лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна, возглавившего массовые протесты в стране.

Заседание парламента, на котором предстоит избрать премьер-министра, назначено на 8 мая. 1 мая парламент уже рассматривал кандидатуру Пашиняна, но в тот раз Республиканская партия его не поддержала.

Напомним, после того как парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.

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