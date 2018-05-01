В Армении не проголосовали за назначение революционера Пашиняна премьером

Национальное собрание Армении 1 мая не поддержало кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Как сообщает ТАСС, за него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53 голосах парламентариев.

Отмечается, что против лидера протестов проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.

Согласно конституции, Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования через семь дней. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания.

Напомним, предыдущий премьер от правящей Республиканской партии Серж Саргсян ушел в отставку 23 апреля - после массовых акций протеста, которые возглавив Никола Пашинян.

Как известно, сотни людей собрались утром во вторник, 1 мая, на площади Республики в центре Еревана - там, где будет организована прямая трансляция выборов премьер-министра Армении. Пашинян был единственным кандидатом на пост главы правительства.