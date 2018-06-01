"Обама позволил России отобрать Крым". Трамп неоднозначно потребовал вернуть РФ в G7

Американский глава государства заявил, что необходимо стремиться к миру, а не играть в игры.
"Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?", - заявил заявил на пресс-конференции в Канаде по итогам его участия в саммите G7, сообщает Украинская правда.
Трамп вновь подтвердил, что поддерживает возвращение России к группе наиболее развитых экономик мира.
"Я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес к G7. Я бы сказал, что G8 - более значимая группа, чем G7", - сказал Трамп.
Американский президент отметил, что возвращение России стало бы "активом" для всех стран и "так было бы лучше для всех". "Мы ищем мира для мира ... мы не стремимся играть в игры", - сказал Трамп.
Напомним, американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн считает, что слова президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в формат переговоров "Большая восьмерка"(G8) имеют последствия.
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