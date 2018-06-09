Маккейн сказал, как США аукаются слова Трампа о возвращении России в G8

Американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн считает, что слова президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в формат переговоров "Большая восьмерка" (G8) имеют последствия.

Такие заявления приводят к уменьшению лидерства Америки в мире, приводит слова политика "Голос Америки".

"Владимир Путин (российский лидер — Ред.) решил сделать Россию недостойной членства в "Большой восьмерке", когда вторгся в Украину и аннексировал Крым (в 2014 году — Ред.). С того времени он не сделал ничего, что изменило бы этот очень очевидный факт", — написал Маккейн в Twitter.

Ранее сообщалось, что в канадском Квебеке прошла встреча глав стран "Большой семерки" (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия), лидеры государств заявили, что условия, необходимые для возвращения РФ к переговорам в формате G8, еще не достигнуты. Напомним, встречи в формате G8 были приостановлены в 2014-м из-за агрессии РФ в отношении Украины.