Оранжевые значки с флагом США на Оскаре-2018: зачем их наденут знаменитости

Церемония награждения будет сопровождаться символической акцией.

Оранжевые значки привлекут внимание к проблеме правильного обращения с оружием в США Фото: people.com

На ежегодной церемонии награждения кинопремии "Оскар" гостям мероприятия будет предложено надеть оранжевые значки с принтом американского флага.

Организаторы флешмоба хотят привлечь внимание общества к свободной продаже оружия в США. Об этом сообщает журнал People.

Инициатором акции выступила организация Everytown Gun for Safety, что в переводе означает "Каждому городу оружие для защиты", которая пропагандирует правильное обращение с оружием. Решение провести флешмоб во время "Оскара" появилось после стрельбы 14 февраля в одной из школ Флориды, в результате которой погибли 17 человек.

Значки знаменитости будут надевать по желанию – их можно будет приобрести за 15 долларов. Насколько активно звезды захотят принимать участие в символической акции, пока неизвестно.

Напомним, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2017 год состоится 4 марта 2018 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ранее "Главред" собрал видео трейлеров всех девяти фильмов, которые будут соревноваться за главную кинопремию мирового масштаба.