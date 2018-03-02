"Диван для кастинга" от Вайнштейна: в США установили причудливую скульптуру, фото

В Голливуде в сквере около театра "Долби", где 4 марта пройдет торжественная церемония вручения премии "Оскар", уличные художники установили позолоченную статую одиозного продюсера Харви Вайнштейна.

Арт-произведение представляет собой диван, на котором сидит неоднократно обвиняемый в сексуальных домогательствах скандальный режиссер со статуэткой "Оскар" в руках. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Художники Пластик Джизус и Джошуа Монро назвали свою творческую работу "Диван для кастинга". Вайнштейна авторы изобразили в банном халате. Хотя Джошуа Монро прославился созданием обнаженных скульптур президента США Дональда Трампа.

Напомним, многие актрисы Голливуда обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, что спровоцировало в США масштабный секс-скандал. В частности, знаменитая голливудская актриса Ума Турман рассказала подробности сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера.