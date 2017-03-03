Остался без ног и глаза. В Сирии российский генерал получил тяжелые увечья

Милюхин пострадал около недели назад.

Генерал-майор Петр Милюхин orientir.milportal.ru

В боях за сирийскую Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа РФ Петр Милюхин.

Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве, сообщает "Фонтанка.ру".

По данным СМИ, генерал-майор Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. "Фонтанка" утверждает, что это первый российский генерал, который ранен в Сирии.

"Он у нас. Сказать больше мы не имеем права", — сообщили изданию в 56-м отделении российского госпиталя.

Звание генерал-майора Милюхину присвоено указом Путина от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии на фугасе подорвался автомобиль с российскими военными, в результате чего четверо "интернационалистов" погибло, а двое получили ранения.

Фото: orientir.milportal.ru.