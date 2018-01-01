Перспективы не ясны. Врачи прогнозировали худший сценарий при отравлении Скрипалей

Долгосрочная перспектива состояния здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пока не ясна.

Юлия и Сергей Скрипали The Telegraph

Медики, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от тяжелого отравления, не берутся прогнозировать

Долгосрочная перспектива состояния здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых лечили от тяжелого отравления, пока не ясна.

Сотрудники больницы в Солсбери, которые лечили Скрипаля и его дочь после отравления нервно-паралитическим веществом, ожидали, что их пациенты не выживут, пишет Reuters.

"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", — заявил консультант по интенсивной терапии Стивен Юкес. Он добавил, что врачи сначала подозревали, что Скрипали страдают от передозировки опиатами.

Отвечая на вопрос о долгосрочном влиянии отравления на здоровье Скрипалей, главный врач медучреждения Кристин Бланшард заявила, что прогноз неясный. "Честный ответ — мы не знаем", — отметила она.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Позже в связи с этим из страны были высланы российские дипломаты.

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