ПМЖ Мальты для инвесторов: факты, о которых вы не знали

Получить ПМЖ Мальты проще, чем вы думали.

Приобретение ПМЖ Мальты для инвесторов стало возможным благодаря Мalta Residence and Visa programme (действует с 2015 года). Особенностью программы является гарантия возврата активов через 5 лет, и возможность получить прибыль с инвестиций. Оформление ПМЖ Мальты займет всего 2-3 месяца.

Основные преимущества и перспективы мальтийского резидентства

- Свободное перемещение по странам Шенгенской зоны.

- Получение статуса для всей семьи, включая супругу, несовершеннолетних детей, детей не состоявший в браке от 18 лет, родителей обоих супругов.

- Проживать в стране для сохранения статуса не требуется, но нужно доказать связь с островом, купив или арендовав там жилье.

- Гибкая налоговая система. Мальта подписала более 150-ти соглашений с разными государствами об избежании двойного налогообложения.

- Жизнь в социально и политико защищенной стране.

- Широкие возможности развития международного бизнеса.

Что нужно для приобретения экономического ПМЖ?

- Инвестируйте в государственные ценные бумаги сумму 250 000 Euro.

- Оплатите налог в размере 30 000 Euro и сбор за проверку на благонадежность - 5 000.

- Покупайте недвижимость ценой от 270 000 или арендуйте за 16 000 евро в год.

- Получайте статус ПМЖ Мальты за инвестиции.

Требования к кандидату для успешного оформления ПМЖ

- Отсутствие запретов, санкций и ограничений.

- Заявитель должен быть ранее не судим и не притягиваться к уголовной ответственности в момент подачи документов на резидентство.

- Необходимо подтверждение легальности источника происхождения доходов.

- Претендент должен иметь хорошую личную и деловую репутацию.

- Наличие банковского счета с суммой, который хватит на инвестиций и содержание семьи.

- Медицинская страховка и хорошее состояние здоровья.

Кто приобретает статус вместе с основным претендентом?

- Родители обоих супругов;

- дети до 18 лет;

- дети от 18, которые не состоят в браке.

- супруг или супруга.

Важно! Мальтийский постоянный вид на жительство выдается пожизненно. Можно оформить гражданство, которое инвестор имеет право передавать по наследству.

Факты о которых мало кто знает

- За требованиями программы, претендент должен инвестировать в экономику страны 300 тысяч евро, оплатить государственный сбор, а также иметь депозит в банке на сумму от 500 000 евро или же годовой доход не менее, чем 100 тысяч.

- Согласно нововведениям, которые действуют в 2018 году, иждивенцы возрастом до 14 лет не должны проходить проверку на благонадежность и им не нужно подавать справку о несудимости.

- Законодательством страны снижен срок оформления документов до 3 месяцев.

- Чтобы получить ПМЖ на Мальте кандидат должен приобрести недвижимость со списка утвержденного правительством страны. Это обычно объекты на юге государства или в регионе Гозо.

- Чтобы оформить документы инвестору придется посетить страну один раз - для сдачи биометрических данных.

- Инвестиции в государственные облигации являются выгодными. Возможно получить 3% дивидендов за год с суммы вложений. Ко всему этому, правительство дает гарантии возврата средств через 5 лет.

- Владельцы ПМЖ получают возможность пользоваться налоговыми льготами для ведения бизнеса.

Источник: Migration Group

