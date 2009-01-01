Новые подробности крушения самолета с украинцами в Конго, опубликованы фото и видео

Боеприпасы детонировали в течение нескольких часов после падения самолета, что усложнило спасательную операцию.

Reuters Самолет с украинцами на борту, который разбился в Конго, перевозил боеприпасы. Они детонировали в течение нескольких часов после падения самолета. Это усложнило спасательную операцию.

По уточненной информации, на борту находилось 11 человек, не выжил никто, пишет УНИАН.

Известно, что летчики-украинцы работали в Африке по контракту.

Напомним, 30 сентября в Конго разбился военный самолет Ан-12 с 11 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

видео: ТСН