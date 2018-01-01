Потерявший семью в пожаре в Кемерово Востриков собрался на выборы

Мужчина уточнил, кого считает виновными в трагедии.

Игорь Востриков заявил, что идет на выборы, чтобы изменить страну Фото: Вконтакте/Игорь Востриков

Согласно праймериз "Единой России", потерявший семью в пожаре ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Игорь Востриков стал лидером для прохождения в Совет народных депутатов Кемеровской области.

В интервью изданию "Ридус" кемеровчанин рассказал, какие планы строит на свое политическое будущее.

"По большей части я намерен заниматься общественной работой — в частности, работой с молодежью. Я взглянул на сложившуюся в регионе политическую ситуацию — не знаю, как можно этих людей переделать, заставить их не воровать попросту нереально. Другое дело — попытаться повлиять на молодежь, привить им нормальные ценности: круто быть порядочным и здоровым человеком, а не пузатым чиновником-коррупционером", - сказал он.

По словам Вострикова, он пересмотрел свои взгляды относительно виновных в трагедии, в которой погибла его жена, сестра и трое детей.

"На протяжении первой недели после трагедии я действительно менял мнение о ее виновниках, но потом все стало на свои места. И сегодня я уверен, что половина вины лежит на прежней администрации, которая все это допустила, подписи ставила — ну что, она не могла знать? Все они прекрасно знали. Вторая равная половина вины — на МЧС: оно недееспособно. Виноват и руководитель, которого не взяли на второй срок — а на мой взгляд нужно было в тюрьму посадить, не меньше. Надеюсь, в дальнейшем ситуация со службой будет меняться", - сказал мужчина.

Он заявил, что намерен создать общественную организацию "Глас народа" и через нее помогать жителям региона.

Напомним, в видео Востиков пояснил, почему назвал Путина "царем", а митингующих людей "майданщиками".

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