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Президент Польши назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой"

Сегодня, 07:43

Польский лидер также счел события 1942-1944 на Волыни "ужасной картой с ранениями".

Дуда
Анжей Дуда фото: EPA/UPG
Волынские события не были польско-украинской войной, а были этнической чисткой.

С соответствующим заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Польское радио". По мнению польского лидера, эти события были очень печальны для многих польских семей, которые в 1942-1944 годах лишись на Волыни родных и близких.

"Считается, что тут были убиты около 100 тысяч поляков — не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков", — заявил Дуда.

Кроме того, президент назвал события тех времен "ужасной картой в истории польских и украинских народов, на которую нанесены взаимные глубокие старые раны".

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Порошенко назвал Волынскую трагедию "мучительным уроком" для Украины и Польши.

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Волынь, чистка, этника, Анжей Дуда, поляки, Украина,
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