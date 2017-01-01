Приносит удачу. В Туркменистане президент запретил авто всех цветов, кроме белого

В Туркмении 2 января ввели запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов.

В Туркменистане запретили авто всех цветов, кроме белого hronikatm.com

В Туркменистане полицейские начали отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого.

Туркменская дорожная полиция требует отогнать на штрафстоянку автомобили синего, красного, зеленого и других цветов, не давая при этом никаких объяснений, пишет "Хроника Туркменистана".

В Туркмении 2 января ввели запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов. Отмечается, что в силу отсутствия каких-либо письменных постановлений и приказов относительно запрета использования темных машин, сотрудники ДПС трактуют распоряжение по-разному, произвольно решая, какие оттенки разрешены, а какие — нет.

Некоторых водителей могут отпустить, но большинству все же приказывают перекрасить, либо прекратить пользоваться транспортными средствами. В конце 2017 года машины темных цветов изымали у их владельцев по требованию полиции и возвращали лишь под расписку, что хозяева транспортных средств перекрасят их.

Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза — с 500 долларов до тысячи.

По сообщению "Радио Свободная Европа", президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов полагает, что белые машины приносят удачу.

При этом в течение двух последних недель женщинам, имеющим водительские права, звонят некие люди, которые представляются участковыми и расспрашивают о нюансах получения ими документов. В частности, они интересуются, когда женщины получили водительское удостоверение, с какой попытки сдали экзамен, а также кто оплачивал покупку машины и на какие средства ее содержит. От тех, кто получил права в течение последних пяти лет, требуют явиться на пересдачу экзаменов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ани Лорак с Дженнифер Лопес и Киркоровым спели для президента Бердымухамедова.