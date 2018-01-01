Проломленный череп и откушенный язык. В Польше жестоко избили украинских заробитчан

Между поляком и украинцами произошла словесная перепалка. Со временем ситуация начала развиваться серьезнее.

В Польше жестоко избили украинцев ТСН

В польском селе Глоскув под Варшавой группа неизвестных напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них, в результате пострадавшего с травмами доставили в больницу.

При этом нападавшие били своих жертв бейсбольными битами. Одного из трех украинцев агрессоры очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ, передает Польское радио.

Отмечается, что трое украинцев, которых зовут Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве. Им от 45 до 52 лет. "Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", — рассказал изданию их коллега с работы.

Украинцы арендуют жилье в Глоскуве. 3 мая они пошли в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый мужчина. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Со временем ситуация начала развиваться серьезнее.

"По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил", — рассказал сотрудник пострадавших.

Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно загородили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на украинцев. Двоим удалось убежать. Однако Николаю не повезло. Бандиты поймали его и жестоко избили. Во время избиения у мужчины случился эпилептический приступ. В больницу его привезли с проломленным черепом, множественными кровоизлияниями и откушенным языком. Мужчина также был нетрезв, а потому в таком состоянии допросить его не смогли.

Об инциденте сообщили в полицию. Правоохранители продолжают розыск нападавших и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента. Собранный материал до сих пор также пока не позволяет утверждать, произошло ли нападение на национальной почве.

Напомним, в польском селе Старая Гута группа нетрезвых граждан совершила нападение на участников лагеря общества "Магурич", которое восстанавливало кладбище с украинскими захоронениями.

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