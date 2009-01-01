Провал Штирлица. Почему путинская система приступила к "зачистке"

Неважно — умрет Путин или ему организуют фейковую смерть с похоронами восковой фигуры или "новопреставленного двойника", пишет Александр Сотник.

Владимир Путин Reuters

Путинский режим приступил к "зачистке". Именно с этим связаны последние громкие смерти, полевого командира ДНР Михаила Толстых по прозвищу "Гиви" и первого главаря ЛНР Валерия Болотова

Об этом российский журналист Александр Сотник пишет в своем блоге в американском издании 7 дней.

Как и положено "позднему совку", этапы которого в ускоренном темпе прокручивает путинский режим, вслед за новой "холодной войной" и санкциями наступает период молниеносного одряхления с чередой "невосполнимых утрат". И хотя Путин пока еще ходит самостоятельно, ряды его адептов явно редеют. Боевики ДНР, наученные горьким опытом "Моторолы", избегают лифтов, но уже и в рабочие кабинеты к ним залетают шальные снаряды, взрывая наиболее рьяных и одиозных: был "Гиви" — и нет его. И сердца рвутся, как бомбы замедленного действия: то у первого главаря ЛНР Болотова, то — у непотопляемого "великого дипломата" Виталия Чуркина. И если с Болотовым более-менее понятно (сердце не выдержало от политических потрясений), то скоропостижная кончина Чуркина — либо недосмотр лечащих врачей, либо — тихое устранение высокопоставленного подельника, который "слишком много знал". Впрочем, немалыми знаниями — хотя и на несколько ином уровне — обладали те же Болотов и "Гиви", говорится в статье.

Система приступает к "зачистке". Спецоперация "Трампнаш" завершилась полным провалом. Флинн отправлен в отставку, а недружелюбные американские конгрессмены не намерены останавливаться, инспирировав полномасштабное расследование путинско-трамповского флирта. В Овальном кабинете всерьез запахло жареным, и если это — не импичмент с последующей тюрьмой за измену, то — как минимум — президентство "на иголках" на протяжении всего четырехлетнего срока. Второго точно не будет, да и отведенный период правления превратится в сущий ад с вечными оправданиями: "Я спутался с Путиным? Да за кого вы меня принимаете?.." Малопривлекательная перспектива, считает журналист.

Этот "провал Штирлица" — еще одно доказательство неадекватности кремлевских обитателей. Обладай они здравомыслием — во-первых, никогда не дерзнули бы произвести кибератаки, стремясь повлиять на исход выборов; во-вторых — не затеяли бы авантюру с попыткой закулисно продавить отмену санкций. Они не понимают ни природы западного истеблишмента, упрощая все до уровня "купли — продажи", ни сиюминутной конъюнктуры, когда сам факт сотрудничества (а тем более — ведения тайных переговоров) с одиозным Кремлем, как минимум, бросает тень на репутацию политика, а как максимум — уничтожает её вовсе. "Дружба с путинскими" равнозначна объятиям с Аль Капоне или рукопожатию с "без пяти минут Бен Ладеном". Но в Кремле этого не просчитали. Кремль — он вообще не про "это". Он — исключительно про деньги и власть, в которую они конвертируются, дабы потом вернуться с бешеными процентами и отправиться по новому кругу — обратно во власть. В России все просто: "отжал" у нижестоящего, "откатил" вышестоящему, и — смердишь спокойно, отщипывая от бюджета на собственные виллы, яхты и счета. Но такая схема на Западе не работает. Там — независимые СМИ, окрысившиеся на Трампа, непокорные судьи да "черт-те что возомнивший о себе" Конгресс. Столкнувшись с таким "нежданчиком", разомлевший от непротивления внутри страны Кремль опешил и зачесался, пишет Сотник.

Первая реакция — истерика и запрет. Урезали "воздыхания" по Трампу, включили воинственную риторику. Показали у американского побережья корабль-разведчик, чем немало посмешили Пентагон. Наконец, выпустили на авансцену "великого и ужасного" Путина, который подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР внутри России. Для Кремля это — не более чем симметричный "пацанский ответ" на "заокеанский базар". На самом деле сей документ имеет для россиян далеко идущие последствия. Это означает, что все "лугандонские отбросы" в случае окончательного провала проекта "Новороссия" (а все к тому неуклонно и идет) хлынут на просторы России. Хлынут, накачанные воинственной ненавистью к предательству тех, кто еще вчера их подпитывал да подстрекал. Но до истинных предателей не дотянуться: они летают на личных вертолетах, а если и ездят по трассам — то в бронированных лимузинах и с вооруженной охраной. Значит, эта ненависть реализуется на рядовых гражданах, которые, честно говоря, тоже — не ангелы, ибо все эти годы либо трусливо молчали, либо — поддакивали путинским авантюристам, покорно ведясь на пропагандистские вопилки разномастных шоуменов соловьёвского пошиба.

Вторая реакция системы — осознание глубины провала. Это означает одно: "прежних денег не будет". Причем, их не станет даже в сегодняшних масштабах, которые уже и "взрослыми деньгами" не назовешь. К примеру, доходы Роснефти упали в два раза. Все рушится медленно, как в рапиде, но — верно. И финал уже маячит на горизонте. А финал — это пустая казна и полный крах системы. Для нее смазка — это деньги, а их не будет. "Стоп-машина", — сказал Пушкин.

Отметим, что система, выстраиваемая в России веками, до сих пор обнаруживала в себе поистине дьявольскую способность к выживанию в любых условиях. Ее не сломали ни перестройка 80-х, ни "дикое поле" 90-х. Она приспосабливалась всегда, перенастраивалась, модернизировалась, мимикрировала, и "лихие 90-е" ей были очень даже "в кайф", ибо в этот период можно было "по-бандитски" в открытую "намыть бабла", а потом — вложить его в проект по приходу к власти, после чего уже при Путине — распрямиться почти в полный рост. "Почти" — потому что, показав человечеству звериный оскал, не хватило дерзости бросить вызов в виде полномасштабной войны с Западом. Не гибридно-прохладной, а — по-настоящему горячей, с ядерным пепелищем. Скорее всего, ей это и не надо, поскольку реальная война гарантирует уничтожение любой системы, включая и ее саму. А хочется жить и дальше, в идеале — паразитируя вечно. А выживать в прежней парадигме воинственной агрессии становится все сложнее: вот уже и Британский Парламент принял "Закон Магнитского", фактически дооформив поражение кремлевских бандитов на европейском континенте. Доктрину "доминирующего самца-вербовщика" пора выбрасывать в корзину. Или зарывать в земной шар.

Ради собственного выживания система пожертвует кем угодно. Было нужно — она и Сталина бросила подыхать в луже испражнений — что уж говорить о бывшем начальнике Дрезденского дома офицеров? Его она сдаст легко, даже не поморщившись. И мы уже видим, как накачивается информпространство, предлагая утомленному от стиля спецуправления электорату "энергичного борца с коррупцией" Алексея Навального. По большому счету, Алексей Анатольевич, как политик — ничто, популистская пустышка. Отметим ради справедливости, что команда у него — высокопрофессиональна. Информационный "подогрев" вокруг данной персоны создают блестяще проведенные расследования, вскрывающие коррупционные схемы высших должностных лиц путинской клептократии, а когда градус нужно приподнять или фигурант стал слегка забываться — на помощь приходит и сама система в виде периодически возбуждаемых дел по "Кировлесу" или анекдотичному "Ив Роше". Навального показательно судят, чуть ли не доводя общество до "Манежки", но всегда дают "условно". Как у Сент-Экзюпери: "Мы будем всякий раз приговаривать крысу к смертной казни, но казнить ее нельзя: крыса у нас одна, ее надо беречь". Правда, по законам жанра — чтобы фигурант не заигрался в оппозиционную политику всерьез — на всякий случай в тюрьме, как заложник, сидит его брат Олег. И будет сидеть, пока одного кремлевского "фронтмена" не решат поменять на другого, считает журналист.

И совсем неважно: умрет Путин всамделишно, как Чуркин, или ему организуют фейковую смерть с пышными похоронами восковой фигуры или "новопреставленного двойника". В ближайшие месяцы будет весело. Электорат примутся развлекать не только внезапными смертями и "гонками на лафетах", но и новыми будоражащими фантазию разоблачениями. Для того, чтобы отвлечь от ползучего дефолта, когда государство уже сегодня обнаруживает полную неспособность по выполнению своих финансовых обязательств перед страной — в сферах ЖКХ и социалки. Когда в подъездах растут фекальные сталагмиты, а по улицам проплывают продукты канализации. Когда официальную инфляцию занижают в несколько раз, чтобы не пугать страуса-обывателя неизбежно надвигающейся бетонной стеной.

Зрелищ будет много. Скорбных и привлекательных. Сладковатый запах разольется по городам и весям. И кто разберет: то ли это дух забальзамированного трупа, то ли — запах роз, принесенных для прощания с усопшим. А может — для встречи с новым политическим возлюбленным, резюмирует Александр Сотник.