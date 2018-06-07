"Прямая линия" с Путиным: когда и где смотреть

В России мероприятие начнется в полдень.

В четверг будет "прямая линия" с Владимиром Путины Reuters

Глава государства начнет общаться с гражданами в полдень, пишет РИА Новости.

По данным агентства, "прямую линии" будут транслировать "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Напомним, в РФ первая "прямая линия" с Владимиром Путиным состоялась 24 декабря 2001 года. В 2017-м в центре внимания были экономика и демография РФ, международная политика и проблемы с медициной, жильем и экологией.

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