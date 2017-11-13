Путин определился с участием в президентских выборах-2018 — росСМИ

Публичных объявлений о готовности баллотироваться глава России еще не делал.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин принял решение баллотироваться на новый срок в 2018 году.

В Кремле обсуждаются сценарии возможного выдвижения Путина, пишет РБК со ссылкой на неназваных чиновников.

Сообщается, что публичных объявлений о готовности баллотироваться глава России еще не делал, однако "определился, что будет участвовать". На сегодняшний день есть несколько сценариев "драматургии выдвижения" Путина.

Если говорить о дате, когда Путин может сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существуют два подхода: президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.

Базовая концепция заключается в том, что Путин сделает объявление уже после официального назначения выборов, поясняют три источника, близких к Кремлю. Скорее всего, это произойдет до съезда "Единой России" (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь, говорит один из близких к администрации Путина собеседников РБК. Источник, близкий к руководству ОНФ, уточнил, что форум пройдет во второй половине декабря. Однако есть вариант, который предполагает, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января.

Предполагается, что кампания российского лидера будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться, поясняют собеседники РБК.

Напомним, ранее в частной разведке США назвали возможных соперников режима Путина.