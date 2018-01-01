Путин принял отставку губернатора Кемеровской области и нашел чиновнику замену

Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона.
Глава государства подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области", говорится на сайте Кремля.
Также документом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев.
Ранее Аман Тулеев заявил, что в связи с пожаром, произошедшим в Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", подал Владимиру Путину прошение об отставке с поста губернатор Кемеровской области.