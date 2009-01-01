Путин себя исчерпал, в российском обществе нарастают конфликты — Ходорковский

Режим нынешнего президента РФ рухнет, считает оппозиционер.

Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерациисебя исчерпал, внутри общества нарастают конфликты.

Об этом российский оппозиционер Михаил Ходорковский рассказал в интервью Deutsche Welle.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что в стране не работают "социальные лифты".

"Путин себя исчерпал. Раз это так, то уже нет существенного вопроса в том, когда именно он уйдет. В 2020 году, в 2024-м, понятно, что ничего нового он не сделает", — заявил аналитик.

По его словам, в РФ "ситуация ухудшается с точки зрения того, что нарастают конфликты внутри общества, а людей, способных разрешать эти конфликты, становится все меньше, потому что социальные лифты не работают".

"Все это может привести к тому, что мы воспроизведем ситуацию начала 90-х, когда вот ровно такая же картина была в последние годы советской власти. А когда эта власть рухнула, как, несомненно, рухнет режим Путина, оказалось, что некому заниматься восстановлением страны", — добавил он.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорил, что РФ под руководством Владимира Путина — "варвар 21 века". Ознакомиться с мнением украинского чиновника можно здесь.